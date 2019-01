«Μάγος» ο Νίκος Καλάθης στο ματς με τη Μπάρτσα.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έφυγε στον αιφνιδιασμό και μοίρασε μιε εκπληκτική ασίστ στον Ντίνο Μήτογλου.

Απολαύστε

MASTER at work!@Nick_Calathes15 with the DIME!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zY6l72d5Co

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιανουαρίου 2019