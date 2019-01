Ο Αμερικανός σέντερ της Μακάμπι έγινε 4ος μπλοκέρ στην ιστορία της Euroleague με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Άλεξ Τάιους σε μία άμυνα έκοψε δύο φορές αντίπαλό του.

Αρχικά έριξε τάπα στον ΝτεΚολό και εν συνεχεία στον Χάντερ.

Δείτε τη φάση...

It's a BLOCK PARTY in Moscow as @AlexTyus23 moves to No.4 in the all-time charts! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vvOexbxRJv

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιανουαρίου 2019