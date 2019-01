Μετά από ενα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, η Μπουντούστνοστ επικράτησε με 75-74 της Νταρουσάφακα και πήγε στο 4-14. Από την άλλη οι ηττημένοι έπεσαν στο 2-16.

Ο Νόρις Κόουλ με καλάθι, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζάκσον με 18 πόντους.

Θυμήθηκε τα καλά του χρόνια στο ΝΒΑ με τους Χιτ ο Κόουλ, εκεί όπου είχε ρόλο σε ομάδα πρωταθλητισμού (παρέα με ΛεΜπρόν, Ουέιντ και Μπος).

Το ματς

Στο ξεκίνημα του ματς καμιά από τις δυο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει μια μικρή διαφορά. Ο Ντίμπλερ έκανε το 9-10 στο 6”, ομως ο Μπιτάτζε απάντησε γρήγορα. Τελικά η Μπουντούτσνοστ πέρασε μπροστά στην τελευταία φάση του δεκαλεπτου με το τρίποντο του Κότι Κλαρκ για το 16-14

Ο ίδιος παίκτης έδωσε προβάδισμα 4 πόντων στους Μαυροβούνιους για το 34-30 στο 27'. Τα τελευταία 3 λεπτά της περιόδου ανήκαν στους Τούρκους, οι οποίοι με ένα επιμέρους 2-12, κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με το σκορ στο 36-42. Η Μπουντούτσνοστ σούταρε με 3/7 τρίποντο στο ημίχρονο, ενώ η Νταρουσάφακα είχε 2/5.

Η Μπουντούτσνοστ δεν άφησε την κατάσταση να της ξεφύγει από τα χέρια και έδειξε να βελτιώνεται στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα τελευταία λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου ήταν των Μαυροβούνιων, οι οποίοι με 5 σερί πόντους του Έντουιν Τζάκσον προηγήθηκαν με 58-53.

Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος και το φινάλε ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς. Ο Όζμιζρακ έκανε το 73-74, 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όμως ο Νόρις Κόουλ σκόραρε για το 75-74, 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.. Η Νταρουσάφακα δεν κατάφερε να απαντήσει και έτσι οι Μαυροβούνιοι πήραν μεγάλη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Νίκησε πολύ απλά γιατί ο Νόρις Κόουλ έβαλε το μεγάλο σουτ, ενώ έκανε λιγότερα λάθη (12 αντί 16).

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζάκσον με 18 πόντους και ο Κόουλ με 17 και το νικητήριο σουτ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Πέινερς είχε μόλις 2 πόντους στο ματς και δεν βοήθησε.

ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το καλάθι του Κόουλ για το 75-74, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος!

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Οι Κλαρκ και Μπιτάτζε είχαν από 11 πόντους και ήταν σημαντικοί για τη νίκη των γηπεδούχων.

TI ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπουντούτσνοστ τίποτα, ενώ η Νταρουσάφακα τα 16 λάθη και το τρίτο δεκάλεπτο (22-11)

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 36-42, 58-53, 75-74

.@pg30_Cole has ICE in his veins#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KXURHmYYlF

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιανουαρίου 2019