Ο Αργεντίνος point guard βρήκε το διάδρομο ύστερα από μια εξαιρετική ντρίπλα πάνω στον Σπανούλη ωστόσο προτίμησε να μην «τελειώσει» εκείνος τη φάση, αλλά να δώσει μια φοβερή ασίστ στον Ταβάρες.

Συγκεκριμένα πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του και χωρίς να βλέπει στον επερχόμενο συμπαίκτη του.

Δείτε τι έκανε!

WOW!



A no-look, BETWEEN THE LEGS, dime from @facucampazzo #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DEz7B8JDhe

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Ιανουαρίου 2019