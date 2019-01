«Πάτησε» Bαρκελώνη ο Παναθηναϊκός (pic)

Εδώ και λίγα λεπτά οι «πράσινοι» βρίσκονται στην ισπανική μεγαλούπολη όπου το βράδυ της Παρασκευής θα δώσουν ένα από τα πιο δύσκολα ματς εκτός έδρας απέναντι στην ανεβασμένη Μπαρτσελόνα.

Ο Ρικ Πιτίνο δεν υπολογίζει στους Κιθ Λάνγκφορντ και Θανάση Αντετοκούνμπο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών με αποτέλεσμα να μείνουν στην Αθήνα.

Our team just arrived in Barcelona for tomorrow’s @EuroLeague game against @FCBbasket (11/1, 22.00).#paobc #panathinaikos #fcbpao pic.twitter.com/AQcHwVvANS

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 10 Ιανουαρίου 2019