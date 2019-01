O Μπαλμπάι έκανε... αναπαράσταση του buzzer beater τριπόντου κόντρα στην Χίμκι! (vid)

Πάντως, είναι αυτό που λένε. Εκείνη την ώρα η μπάλα... ήθελε να μπει μέσα και απλά... μπήκε! Με αφορμή το ματς των δύο ομάδων για τον β' γύρο της EuroLeague, ο Μπαλμπάι προσπάθησε να κάνει την αναπαράσταση σε μια προπόνηση της ομάδας του.

Όπως θα δείτε και εσείς στο βίντεο που ακολουθεί, κατάφερε να ευστοχήσει στο ίδιο τρίποντο και χωρίς την πίεση του αγώνα στην 4η προσπάθεια!

When @AnadoluEfesSK met @Khimkibasket in Round 3, there was a buzzer-beating game-winner from @Dogusbalbay!



How easily can he recreate 'That Shot'?#GameON pic.twitter.com/Narb2iMja9

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Ιανουαρίου 2019