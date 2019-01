Το ευρηματικό σκίτσο της EuroLeague με τους τελικούς Ρεάλ - Ολυμπιακός (pic)

Το καλεντάρι της 18ης αγωνιστικής της regular season έστειλε τον Ολυμπιακό στην ισπανική πρωτεύουσα για την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε στα social media το σκίτσο από τους τελικούς των δυο ομάδων στην O2 Arena του Λονδίνου και το Barclaycard Center της Μαδρίτης.

Δείτε τις δυο απονομές με τους Βασίλη Σπανούλη και Σέρχιο Γιουλ

Tonight...@RMBaloncesto face @olympiacosbc

These two have HISTORY! pic.twitter.com/eVy2clu6q0

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Ιανουαρίου 2019