Πιτίνο: «Ανυπομονώ να πάω για δείπνο με τον Κούριτς»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενείται την Παρασκευή από την Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» και η EuroLeague Greece παρουσίασε την ιδιαίτερη σχέση του Ρικ Πιτίνο με τον φόργουορντ των Καταλανών, Κάιλ Κούριτς.

Ο κόουτς του «τριφυλλιού» έγραψε σχετικά στo Twitter: «Σπουδαία νίκη χθες. Στον δρόμο για την Ισπανία για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Ανυπομονώ να δειπνήσω με έναν από τους αγαπημένους παίκτες μου, τον Κάιλ Κούριτς».

Great win yesterday. Heading to Spain to play Barcelona. Looking forward to having dinner with one of my favorite players, @KingKK_14 .

— Rick Pitino (@RealPitino) 10 Ιανουαρίου 2019