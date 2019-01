Ο Κροάτης σέντερ της Μπαρτσελόνα κάρφωσε στο καλάθι της Αρμάνι, αλλά το θέαμα το πρόσφερε ο Πάου Ρίμπας.

Ο Ισπανός γκαρντ χωρίς να το περιμένει η άμυνα έδωσε τη μπάλα πίσω από την πλάτη του και ο Άντε Τόμιτς βρήκε δύο εύκολου πόντους.

Δείτε τη φάση...

Another DIME!@PauRibas goes BEHIND the back!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/D4eZQQHAr0

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Ιανουαρίου 2019