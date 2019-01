Ο Ουίλ Κλάιμπερν κέρδισε τον προσωπικό του αντίπαλο, πήρε την εσωτερική και κάρφωσε θεαματικά με το ένα χέρι κερδίζοντας και το φάουλ.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση του φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ.

Will the THRILL!@Da_Thrill21 throws down a HUGE slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FgdjLAP6wo

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Ιανουαρίου 2019