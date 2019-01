Με το τζάμπολ κιόλας η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλησε να δείξει ποιος θα είναι το αφεντικό στο παιχνίδι κόντρα στην Νταρουσάφακα.

Ο Οθέλο Χάντερ έτρεξε γρήγορα το παρκέ, ο Κόρι Χίγκινς του πάσαρε και στον αέρα κάρφωσε με θεαματικό τρόπο στο καλάθι των γηπεδούχων.

What a way to start a game!

Othello Hunter SLAMS down the opening basket of the game! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5Pj43YXOvY

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Ιανουαρίου 2019