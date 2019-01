Ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έγραψε στο twitter: «Μεγάλο ματς στην Euroleague ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου για να μπούμε στα playoffs. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πρέπει να ξεσηκώσουν την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος».

Big Euroleague game vs Bayern Munich to enter playoff spot. Panathinaikos fans have to be fired up along with the team. I’m pumped

— Rick Pitino (@RealPitino) 9 Ιανουαρίου 2019