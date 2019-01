Όταν ο Πιτίνο... πίστεψε στον Κούριτς!

Πριν από 10 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις αρχές του καλοκαιριού του 2008, ο τελειόφοιτος του Memorial High School από το Evansville της Ιντιάνα είχε κλείσει την σεζόν με 20,8 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με αποτέλεσμα να επιλεγεί και στην καλύτερη πεντάδα στην πολιτεία της Ιντιάνα.

Τα κατορθώματά του ήταν απλά η... επιβεβαίωση του Ρικ Πιτίνο, ο οποίος είχε φροντίσει να τον προσεγγίσει από τον περασμένο χρόνο προκειμένου να ακολουθήσει το πρόγραμμα του Λούιβιλ. Μεγάλοι αντίπαλοι ήταν το Μίσιγκαν και το Ντιουκ, αλλά μεγάλος σύμμαχος η αδερφή του Κέιτι, η οποία έπαιζε ποδόσφαιρο και δη στη θέση του τερματοφύλακα στους Cardinals!

Τον Σεπτέμβριο του 2007 έκανε την πρώτη του επίσκεψη στο Κεντάκι για λογαριασμό του Λούιβιλ, ο Ρικ Πιτίνο τον ξενάγησε στους χώρους του κολεγίου και στο γήπεδο της ομάδας, ενώ σε λιγότερο από έναν μήνα τον ενημέρωσε ότι θα τεθεί υπό τις οδηγίες του από τη σεζόν 2008-09 και μετά. Ο θρυλικός προπονητής του NCAA έβλεπε στο πρόσωπο του Κούριτς τον παίκτη που ήθελε για να... σουτάρει ακατάπαυστα έξω από τη γραμμή του τριπόντου και να αποτελεί μόνιμη απειλή για τα αντίπαλα καλάθια.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Κάιλ Κούριτς αποτελεί «μπασκετικό παιδί» του Ρικ Πιτίνο, ο οποίος ήταν εκείνος που τον πίστεψε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Το βράδυ της Παρασκευής (11/1, 22:00) ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον πρώην παίκτη του στο Λούιβιλ, τον οποίο δεν ξέχασε ούτε στις δύσκολες μέρες που πέρασε με το σοβαρό πρόβλημα υγείας και τις επεμβάσεις στις οποίες υπεβλήθη.

Πριν από τρία χρόνια ο Κούριτς είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο και ο Πιτίνο σε σχετική συνέντευξη Τύπου στο Λούιβιλ, είχε πει για τον άλλοτε παίκτη του: «Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο απογοητευτικοί τους περασμένους μήνες ωστόσο τίποτε δεν συγκρίνεται με το πρόβλημα του Κάιλ. Οι προσευχές μας και οι ευχές μας για ταχεία ανάρρωση είναι μαζί του. Είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που είχα το προνόμιο να κοουτσάρω και όλη οικογένεια του Λούιβιλ είναι στο πλευρό του».

Ο προπονητής ο οποίος είχε εμπιστευτεί στον Κούριτς 17 ματς στη freshman σεζόν του, ενώ όπως ήταν λογικό ο χρόνος συμμετοχής και τα λεπτά στο παρκέ αυξάνονταν όσο περνούσε ο καιρός. Τα 17 ματς έγιναν 30 στη sophomore season (4π., 2,5ριμπ.) ενώ το μεγάλο ξεπέταγμα του Κάιλ Κούριτς υπό τις οδηγίες του πετυχημένου προπονητή έγινε τις σεζόν 2010-11 και 2011-12. Οι μέσοι όροι του εκτοξεύθηκαν στους 12,6 πόντους ενώ ήταν από τους πιο σταθερούς σουτέρ της ομάδας του.

Βέβαια η στιγμή η οποία θα συνοδεύει πάντα τους Ρικ Πιτίνο και Κάιλ Κούριτς, έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2010 και πιο συγκεκριμένα στο ματς με το Syracuse όπου ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έμοιαζε να ήταν έξω από τα νερά του στο πρώτο ημίχρονο. Τι έκανε ο Πιτίνο; Απλούστατα του έβαλε μια μεγάλη πρόκληση βλέποντάς τον στο απόλυτο... μηδέν στο πρώτο ημίχρονο: «Θα σουτάρεις ή θα παίξει κάποιος άλλος; Εμπρός, δείξε τι αξίζεις» ήταν η ατάκα του κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας! Αποτέλεσμα; Ο Κούριτς στο δεύτερο ημίχρονο είχε 22 πόντους (!) με 5/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

«Οι συμπαίκτες μου έκαναν τα πάντα για να πάρω εγώ τα σουτ. Τότε κατάλαβα ότι μπορώ να είμαι αρκετά καλός σε αυτό που κάνω» είχε πει ο Κούριτς ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με 78-68 και στην πρόκριση: «Ήταν απίστευτος...» μονολογούσε ο Πιτίνο μετά το τέλος εκείνου του αγώνα αν και δεν ήταν εκείνη η βραδιά που έκανε career high στο ΝCAA. Ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού είδε τον παίκτη του να σημειώνει και 28 πόντους σε ματς με το Notre Dame τον Φεβρουάριο του 2011!

Ο σεβασμός είναι αμοιβαίος αφού και ο Κούριτς από τη πλευρά του, όπου σταθεί και όπου βρεθεί θα... αποθεώσει τον Ρικ Πιτίνο. Παράδειγμα; Λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα και τη νίκη ων «πρασίνων» απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έσπευσε να «ανεβάσει» tweet για τη νίκη του Παναθηναϊκού! «Είναι τόσο ωραίο να βλέπω τον coach να κάνει αυτό που αγαπάει. Εξαιρετική νίκη coach Πιτίνο. Καλωσόρισες στην EuroLeague. Τα λέμε σε λίγες εβδομάδες...»

Θα τα πουν. Σε λίγες ώρες...

So good to see coach doing what he loves! Great win @Rick_Pitino!! Welcome to @EuroLeague, see you in a few weeks!

— Kyle Kuric (@KingKK_14) 28 Δεκεμβρίου 2018