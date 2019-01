Τα κατά προσέγγιση μπάτζετ των ομάδων της Euroleague: Στην ίδια θέση ΟΣΦΠ - ΠΑΟ! (pic)

Πριν από την έναρξη της κάθες σεζόν, λίγες είναι οι ομάδες που ενημερώνουν για το μπάτζετ που διαθέτουν για την χρονιά.

Η ιστοσελίδα «Basket Le Mag» έκανε την έρευνά της και παρουσίασε τα κατά προσέγγιση μπάτζετ των 16 ομάδων, επικαλούμενη αρκετές πηγές.

Όπως σημειώνεται, κάθε ομάδα έχει ετήσιο προϋπολογισμό που «αγγίζει» τα 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μισθοί των παικτών της κυμαίνονται περίπου στα 12.6 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το διάγραμμα που έφτιαξαν οι Γάλλοι, η Ρεάλ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με την Μπαρτσελόνα να ακολουθεί, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι προς τις τελευταίες θέσεις.

Ζαλγκίρις, Γκραν Κανάρια, Νταρουσάφακα και Μπουντούτσνοστ είναι αυτές που φέρονται να ξοδεύουν τα λιγότερα.

EXCLUSIF EUROLEAGUE

By crossing many sources, we were able to estimate the budgets and payrolls of the Euroleague clubs this season.

Average budget : 20,8 M€

Average payroll : 12,6 M€

More details : https://t.co/XNQbDpkEfT pic.twitter.com/wmjAmUOUdA

— Basket le Mag (@basketlemag) 8 Ιανουαρίου 2019