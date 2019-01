Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Κώστας Παπανικολάου κόντρα στη Μπασκόνια.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 22 πόντους, ενώ έβαλε το τρίποντο με ταμπλό για να στείλει το ματς στην παράταση, εκεί όπου νίκησε ο Ολυμπιακός.

Η νίκη των Πειραιωτών έκανε χαρούμενη την κόρη του Ντέιβιντ Μπλατ, Σάνι, η οποία έκανε ανάρτηση με τον «Παπ».

Δείτε τι ανέβασε

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling !#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2019