Ο 29χρονος φόργουορντ ήταν εκείνος που πήρε την τελευταία προσπάθεια για λογαριασμό της ομάδας του, και με περίσσια αυτοπεποίθηση ευστόχησε στο σουτ της... αγωνιστικής!

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2019