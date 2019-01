Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα και ενώ η Ζάλγκιρις είχε πραγματοποιήσει μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της τη φετινή σεζόν, οι Λιθουανοί συνέχισαν να τραγουδούν σαν να ήταν εκείνοι με το +24!

Αν μη τι άλλο ήταν μια απίστευτη στιγμή στην «Zalgirio Arena» του Κάουνας!

The @bczalgiris crowd support their team to the end! #GameON pic.twitter.com/vak0bJppRO

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2019