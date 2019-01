Ανακοίνωσε το 7ο sold out η Ζαλγκίρις στην Euroleague! (vid)

Οι οπαδοί της Ζαλγκίρις «κουβαλούν»... μπόλικη τρέλα και θα γεμίσουν την «Zalgirio Arena» στο ματς με την Αναντολού Εφές (08/01, 20:00), για την 17η αγωνιστική.

Αυτή είναι η 7η φορά που η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοινώνει ότι δεν θα πέφτει... καρφίτσα στο γήπεδό της!

Buzzer-beater! We'll see #ZalgirioArena fully packed for the seventh time this season, as Tuesday's @EuroLeague game against @AnadoluEfesSK has officially been declared #SOLDOUT! pic.twitter.com/0CklDZ1goN

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 7 Ιανουαρίου 2019