Η 17η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Διπλά... βάσανα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, μετά το μεταξύ τους ντέρμπι, που βρήκε νικητές τους «ερυθρόλευκους».

Η «διαβολοβδομάδα» αρχίζει με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ να υποδέχεται την Μπασκόνια (08/01, 21:00) και το «τριφύλλι» να φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (09/01, 21:00).

Το πρόγραμμα έχει και ισπανικό ντέρμπι, με την Γκραν Κανάρια να αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης (08/01, 22:30).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 17η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι...

ΧΙΜΚΙ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (08/01, 19:00, 2-7)

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3), σε κλεψίματα (1.8) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει παίξει σε μόλις 8 ματς, έχει κατέβει θέσεις στις σχετικές κατηγορίες.

Ο Γκιλ είναι 2ος σε δίποντα με ποσοστό 75.5%.

Ο Βέσελι είναι 1ος σε ranking με 21.8 βαθμούς κατά μέσο όρο, 5ος σκόρερ με 14.9 πόντους ανά αγώνα και 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ (2.3). Θέλει ακόμα 9 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (08/01, 20:00, 9-4)

Ο Ουόλτερς είναι 4ος σε ασίστ με 5.1 κατά μέσο όρο.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.706) και 4ος σκόρερ (2.919π.) στο θεσμό.

Ο Ντέιβις είναι 2ος σκόρερ με 15.6 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις έχει σερί 19 εύστοχων βολών και ο Μπομπουά 16.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.5) ανά παιχνίδι.

Ο Ντάνστον είναι 2ος σε τάπες (1.2) και συνολικά 2ος (207). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (357).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (08/01, 21:00, 22-15)

Raising a toast with @Efes to the Block of Round 16! @eliimane with the BIG recovery block! pic.twitter.com/amufEFPXgo

Ο ΛεΝτέι έχει σερί 11 εύστοχων βολών.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.7 ανά αγώνα κι είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.7).

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.367 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.915 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 8ος ριμπάουντερ (1.149) και 6ος σκόρερ με 2.782 πόντους.

Ο Σιλντς έχει 12/12 βολές.

Ο Πουαριέ είναι 3ος ριμπάουντερ φέτος με 7.4 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.1.

Με 42 ακόμα πόντους, ο Τζάνινγκ φτάνει τους 1.000.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (08/01, 22:30, 0-1)

Ο Ραμπασέδα έχει 9/9 βολές.

Ο Μπάλβιν είναι 5ος σε δίποντα με ποσοστό 71.4%.

Ο Κάρολ έχει σερί 19 εύστοχων βολών, ο Ρέγιες 15/15 και ο Γιουλ 14/14.

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.7 ανά αγώνα.

Ο Καμπάτσο είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.9 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.761) και 3ος σκόρερ (2.959π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.703 πόντους και 7ος πασέρ με 971 ασίστ.

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (09/01, 19:15, 1-4)

Ο Πέινερς έχει 14/14 βολές.

Ο Έβανς είναι 3ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά παιχνίδι.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.2%.

Ο Ροντρίγκεθ έχει 12/12 βολές κι είναι 5ος σε ασίστ στη διοργάνωση με 1.006.

Ο Χίγκινς είναι 3ος σκόρερ με 15.3 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης (20.6β.) και 4ος σε ριμπάουντ (7.1) ανά ματς.

Ο Χάινς είναι 3ος σε τάπες (195) και 11ος σε ριμπάουντ (1.073).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (09/01, 21:00, 1-2)

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 23 εύστοχων βολών.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.1) και 2ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες στη διοργάνωση (173).

Ο Γιόβιτς είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 92.02%.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (09/01, 21:05, 3-0)

Here is what Coach Giannis Sfairopoulos said after the 101:91 win over @HapoelEilat @WinnerLeague pic.twitter.com/gjJWI9udaI

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 7 Ιανουαρίου 2019