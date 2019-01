Ο Πουαριέ προειδοποιεί τον Τίμα: «Ερχόμαστε για εσένα» (pic)

Η Μπασκόνια ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την 17η αγωνιστική της διοργάνωσης και ο Πουαριέ προειδοποιεί. Ο παίκτης της ισπανικής ομάδας ήταν χαρούμενος για την νίκη της ομάδας του για το πρωτάθλημα και είπε στον πρώην του συμπαίκτη Γιάνις Τίμα ότι έρχονται για εκείνον.

«Σπουδαία νίκη χθες. Τώρα φεύγουμε για Αθήνα για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Ερχόμαστε για εσένα Τίμα».

Great win yesterday ! No we’re off to Athènes for another big game

Coming for you @janis_timma

— Vincent Poirier (@viinze_17P) 7 Ιανουαρίου 2019