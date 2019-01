Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε Τόμπσον ως αντί-Καβαλιάουσκας! (pic)

Οι υποχρεώσεις... τρέχουν για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και γι' αυτόν τον λόγο προχώρησε στην απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος τη σεζόν 2010-11 αγωνίστηκε στον Ίκαρο Καλλιθέας.

Ο Τόμπσον έχει πλούσια εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και δη στην EuroLeague όπου έχει αγωνιστεί πέντε χρόνια με τις φανέλες των Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Άλμπα Βερολίνου, Μπάγερν Μονάχου, Ερυθρού Αστέρα και Γαλατασαράι. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί 90 φορές στο παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 3,9 ριμπάουντ.

Thinned out by Antanas #Kavaliauskas injury, #Zalgiris has decided to fortify its frontcourt with the signing of big man @DeThompson9!



— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 6 Ιανουαρίου 2019