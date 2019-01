Η ανάρτηση του γιου του Πιτίνο για το προστατευτικό δίχτυ! (pic)

Προστατευτικό δίχτυ υπάρχει πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, κάτι που σχολίασε ο γιος του Ρικ Πιτίνο, Ρίτσαρντ (είναι και αυτός προπονητής σαν τον πατέρα του).

«Κύριε διαιτητή, τι είναι αυτά τα δίχτυα γύρω από το παρκέ; Είναι για να εμποδίζει τον κόσμο από το να σας πετάει αντικείμενα, κόουτς;» έγραψε χαρακτηριστικά για το ντέρμπι «αιωνίων».

Δείτε την ανάρτηση

“Mr. Official....Wait...what are those nets around the court for?” “It’s just to prevent the fans from throwing things at you coach” #comforting #safetyfirst pic.twitter.com/N1ZCg5rr1W

— Richard Pitino (@CoachPitinoMN) 4 Ιανουαρίου 2019