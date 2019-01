Το χαμένο καλάθι του Πρίντεζη, οδήγησε στο ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ με τον Σέρβο να παλεύει με όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και να βγαίνει νικητής με εντυπωσιακό κάρφωμα.

«Μίλου» σε... beast mode:

