Εντυπωσιακά έκλεισε το ημίχρονο στο ματς της Φενέρ με τη Μπασκόνια.

Ο Νικολό Μέλι παραμόνευε και μετά το χαμένο σουτ του Ντατόμε, τελείωσε τη φάση με φοβερό φόλοου-κάρφωμα.

Απολαύστε τη φάση

Finishing the half in STYLE!@NikMelli with the BIG put back!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LXKLmzDaNf

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Ιανουαρίου 2019