Χωρίς τον... ξενοδόχο Ντιόπ λογάριαζε ο Ντουβερίογλου στο ματς της Φενέρ με τη Μπασκόνια.

Ο ψηλός των Βάσκων επέστρεψε στην άμυνα και του... έκρυψε τον ήλιο.

Δείτε τη φάση

Never Quit!@eliimane gives is up in the post but gets back for the CHASE DOWN block!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/eDj2CEAnfT

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Ιανουαρίου 2019