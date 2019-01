Εντυπωσιακό φινάλε με κάρφωμα και τρίποντο του Άντερσον (vids)

Η Αναντολού Εφές είχε «σφραγίσει» τη νίκη επί της Μπάγερν, ωστόσο στα τελευταία λεπτά ο Τζέιμς Άντερσον πρωταγωνίστησε.

Αρχικά πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα και εν συνεχεία πρόλαβε την κόρνα της λήξης του παιχνιδιού με τρίποντο από... το σπίτι του.

Δείτε τα βίντεο...

That is how to finish a game @JA_Five #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/e9LwsiMGUu

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Ιανουαρίου 2019