«Όπως μου λένε, δεν υπάρχει ντέρμπι σαν το Παναθηναϊκος-Ολυμπιακός» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό (21:00, 4/1) για τη Euroleague και ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του στο twitter, ανέφερε πως του λένε όλοι ότι δεν υπάρχει ντέρμπι σαν αυτό μεταξύ των «αιωνίων».

«Όπως μου λένε, δεν υπάρχει ντέρμπι σαν το Παναθηναϊκος - Ολυμπιακός. Είμαστε λίγο χτυπημένοι.Οι δύο σούτινγκ γκαρντ είναι τραυματίες και άρρωστοι. Είμαι αισιόδοξος πως οι υπόλοιποι παίκτες θα τα δώσουν όλα», έγραψε ο Πιτίνο.

From what everyone tells me, there’s no rivalry like Panathinaikos vs Olympiacos. We are a little banged up. Both two guards have been injured and sick. I’m confident the rest of the guys will bring it!

— Rick Pitino (@RealPitino) 3 Ιανουαρίου 2019