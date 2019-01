«Γεια σου Ρεάλ. Ερχόμαστε...» ήταν το σχετικό tweet της «ομάδας του λαού» στα social media θέλοντας να... προειδοποιήσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Hi @RMBaloncesto, we're on our way pic.twitter.com/54raoBkxvw

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 2 Ιανουαρίου 2019