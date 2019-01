Η 16η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Τι πιο ωραίο από το να αρχίσει η νέα χρονιά με ντέρμπι;

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (04/01, 21:00) στο ΣΕΦ, με σκοπό να πάρει την ρεβάνς από την ήττα της 6ης αγωνιστικής.

Βέβαια, δεν λείπουν και τα προβλήματα για τους «αιώνιους». Για τους Πειραιώτες εκτός είναι ο Αγραβάνης, ενώ ο Τίμα είναι αμφίβολος, ενώ για το «τριφύλλι» στα... πιτς παραμένει ο Λάνγκφορντ, ενώ η συμμετοχή του Παππά είναι επίσης αμφίβολη.

Η Euroleague Greece παρουσιάζουν τα στοιχεία των αναμετρήσεων που ξεχωρίζουν.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (03/01, 19:30, 1-0)

Ο Πλάις έχει σερί 19 εύστοχων βολών και ο Μπομπουά 16.

Ο Μίτσιτς είναι 4ος σε ασίστ (5.5) ανά παιχνίδι.

Ο Ντάνστον είναι 3ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (205). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (356).

Ο Γιόβιτς είναι 5ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.94%.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (03/01, 21:45, 1-0)

Ο Τζέιμς είναι 2ος σκόρερ φέτος με 19.4 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 7.4 ασίστ ανά ματς και 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.6 βαθμούς.

Ο Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ (7.2) ανά αγώνα (2ος σε επιθετικά - 3.5) και 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.1 βαθμούς.

Ο Τζάκσον έχει σερί 14 εύστοχων βολών και ο Γκόρντιτς 10.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (03/01, 21:45, 14-10)

Ο Κάρολ έχει σερί 19 εύστοχων βολών, ο Ρέγιες 13/13 και ο Γιουλ 14/14.

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.5 ανά αγώνα.

Ο Καμπάτσο είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.9 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.761) και 3ος σκόρερ (2.957π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.692 πόντους και 7ος πασέρ με 961 ασίστ.

Ο Ρολ έχει 27/27 βολές και ο ΝτιΜπαρτολομέο 10/10.

Ο Μπλακ είναι 4ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες στη διοργάνωση (191).

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΧΙΜΚΙ (03/01, 22:30, 0-1)

Ο Μπάλβιν είναι 5ος σε δίποντα με ποσοστό 70.6%.

Ο Τζένκινς έχει 11/11 βολές.

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3), σε κλεψίματα (1.8) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Στις ασίστ είναι 3ος με 7.4 ανά αγώνα.

Ο Γκιλ είναι 2ος σε δίποντα με ποσοστό 75.5%.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (04/01, 19:45, 12-14)

Ο Βέσελι είναι 2ος φέτος σε ranking με 21.8 βαθμούς κατά μέσο όρο, 5ος σκόρερ με 14.9 πόντους ανά αγώνα και 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ (2.3). Θέλει ακόμα 24 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Σλούκας είναι 3ος σε βολές με ποσοστό 89.7%.

Ο Σιλντς έχει 12/12 βολές.

Ο Πουαριέ είναι 2ος ριμπάουντερ φέτος με 7.5 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.0.

Με 52 ακόμα πόντους, ο Τζάνινγκ φτάνει τους 1.000.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (04/01, 20:00, 3-19)

Ο Ουόλτερς είναι 5ος σε ασίστ με 5.3 κατά μέσο όρο.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.705) και 4ος σκόρερ (2.917π.) στο θεσμό.

Ο Ντέιβις είναι 4ος σκόρερ με 15.4 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό έχει 12/12 βολές.

Ο Χίγκινς είναι 3ος σκόρερ με 15.6 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν είναι 3ος στο σύστημα αξιολόγησης (20.4β.) και 3ος σε ριμπάουντ (7.2) ανά ματς.

Ο Χάινς είναι 3ος σε τάπες (194) και 11ος σε ριμπάουντ (1.071).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (04/01, 21:00, 5-5)

Ο ΛεΝτέι έχει σερί 11 εύστοχων βολών και ο Στρέλνιεκς 9.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.7 ανά αγώνα κι είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.7).

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.365 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.909 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 8ος ριμπάουντερ (1.144) και 6ος σκόρερ με 2.771 πόντους.

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 23 βολών και ο Παππάς 13.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.1) και 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες στη διοργάνωση (172).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (04/01, 22:00, 2-1)

Ο Κούριτς έχει σερί 14 εύστοχων βολών.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.320).

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ με 1.082.

Ο Χάνγκα είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά ματς και θέλει 45 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Πέινερς έχει 14/14 βολές.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.8 ανά παιχνίδι.

Ο Ντίμπλερ είναι 4ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.8%.