Οι Μιλανέζοι αντιμετωπίζουν στο Mediolanum Forum τους Μαυροβούνιους για την 16η αγωνιστική της regular season στην EuroLeague και ο Νέντοβιτς παραμένει εκτός δράσης.

Η Αρμάνι έχει υποστεί έξι ήττες στις τελευταίες επτά αναμετρήσεις της στη διοργάνωση και ο Σέρβος γκαρντ μετράει 13.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ μ.ό. σε 7 συμμετοχές.

Olimpia Milano will be without Nemanja Nedovic against Buducnost Voli.

— Sportando (@Sportando) 1 Ιανουαρίου 2019