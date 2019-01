«Συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο ο Όμιτς» (pic)

Ο Ρέπεσα αντικατέστησε τον Αλεξάνταρ Ντζίκιτς στην τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών της Αδριατικής Λίγκας και ο Όμιτς φέρεται να βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου, μόλις τέσσερις μήνες μετά από τη μεταγραφή του στην ομάδα του Μαυροβουνίου.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το mozzartsport.com, o Σλοβένος σέντερ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο καλύπτοντας το κενό του τραυματία Ταρτσέφσκι. Ο Όμιτς αμείβεται με 250.000 ευρώ ετησίως στην Μπουντούτσνοστ και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Σε 15 αγώνες στην EuroLeague μετράει 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ μ.ό.

According to Mozzart Sport, Alen Omic (@alen_omic_23) will sign a deal with Olimpia Milan. He will replace injured Kaleb Tarczewski

— Iacopo De Santis (@IacopoDeSantis) 1 Ιανουαρίου 2019