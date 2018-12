«Υπογράφει ο Ρέπεσα στην Μπουντούτσνοστ και κάνει ντεμπούτο με Αρμάνι» (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando»: «Ο Γιάσμιν Ρέπεσα υπογράφει τώρα το συμβόλαιό του και θα γίνει προπονητής της Μπουντούτσνοστ. Θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στην παλιά του ομάδα, Αρμάνι Μιλάνο».

Ο 57χρονος προπονητής βρέθηκε για δύο χρόνια στην ιταλική ομάδα, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ανέλαβε την εθνική Βοσνίας, αλλά μετά από δύο ματς και ισάριθμες ήττες, αποτέλεσε παρελθόν.

Jasmin Repesa is signing now the contract to become the new head coach of Buducnost, a source told Sportando.

Repesa's debut will be against his former team, Olimpia Milano.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 30 Δεκεμβρίου 2018