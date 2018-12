Πιτίνο: «Ενθουσιασμένος για τη νίκη, απίστευτος ο κόσμος» (pic)

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για τη νίκη της ομάδας μας επί του ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Φοβερή ένταση και άμυνα. Ο κόσμος ήταν απίστευτος», έγραψε στο twitter.

Really excited for our team’s win over CSKA Moscow. Great intensity and defense. Crowd was amazing!

— Rick Pitino (@RealPitino) 29 Δεκεμβρίου 2018