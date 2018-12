Πράσινες αδυναμίες που χρειάζονται το ραβδί του Πιτίνο

Ok we got game! Έγραψαν τόσα πολλά κι εύστοχα όλοι οι δημοσιογράφοι – αρθρογράφοι του gazzetta, παρακολουθήσαμε, ρουφήξαμε θα έλεγα το κουτσάρισμα και κάθε ίχνος αντίδρασης – έμπνευσης-δήλωσης του Ρικ Πιτίνο, που ως κινηματογραφικός αστέρας προσγειώθηκε σπίτι μας, στην οθόνη μας, στο κέντρο του σαλονιού μας, για να μας θυμίσει το αυτονόητο. Ναι, η προσωπικότητα μετράει!

Λίγο βαρέθηκα πρέπει να σας ομολογήσω με τα ευγενικά κατευώδια στον Τσάβι Πασκουάλ, το πόσο κύριος με Κ κεφαλαίο υπήρξε και τα λοιπά κεριά και λιβάνια. Ακόμα κι ο Τσάβι ίσως προτιμούσε να λέγαμε ενώ έφευγε, «μα τι κωλόπαιδο ήταν αυτό...» αρκεί να συνέχιζε η φράση με το, «... που μας έκανε ξανά τεράστιους στην Euroleague». Κι όμως πρέπει να θυμίσω στους πανηγυρίζοντες συμπράσινους, ότι το καλύτερο παιχνίδι των Πράσινων δεν ήταν το χτεσινό αλλά το περσινό Game 1 κόντρα στην Ρεάλ. Για αυτό το παιχίδι θα ήταν ακόμα πιο περήφανος κι από το χτεσινό ο coach Πιτίνο, αυτό το παιχνίδι ήταν βγαλμένο από τις δικές του διδαχές στο NCAA.

Αφού λοιπόν το καλολιβανίσαμε το alter ego του Al Pacino στην θριαμβευτική του πρεμιέρα, θα μου επιτρέψετε να σταθώ στα «αρνητικά» που μπορεί να μας προσγειώσουν στο εγγύς μέλλον.

Τα ριμπάουντ που χάθηκαν. Δεν θα γίνει δουλίτσα, αν χαρίζουμε κατ΄εξακολούθησιν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους αντιπάλους κι αυτοί παίζουν volley κάτω από το πράσινο καλάθι. Η πολύ πιεστική χτεσινή άμυνα παραλίγο να προδοθεί από την ολιγωρία τη στιγμή της δυναμικής διεκδίκησης του ριμπάουντ. Πολύ σωστά το είπε κάποια στιγμή χτες βράδυ ο coach, δεν γίνεται να κοιτούν τα guard τους ψηλούς να πηδούν και να σπρώχνονται και το ριμπάουντ όπως είναι γνωστό τοις πάσι δεν είναι μόνο θέμα σωματικής υπεροχής αλλά και διάθεσης και εξυπνάδας στο timing.

Οι ελεύθερες βολές. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω αλλά οι βολές θα καταδικάσουν ή θα απογειώσουν τους πράσινους στον δεύτερο γύρο της Euroleague. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο και μπορεί να αποδειχτεί καταδικαστικό, το να έχει τόσο χαμηλό ποσοστό στις βολές ο αναντικατάστατος ηγέτης σου, που θες οπωσδήποτε να βρίσκεται στο παρκέ στα τελευταία λεπτά. Δεν θα ξαναμπώ στη γελοία συζήτηση, αν αξίζει το πολύ μεγάλο του συμβόλαιο ο Νικ Καλάθης αλλά το σίγουρο είναι ότι αποτελεί πρόβλημα να είναι ειδικά αυτός που θα στοχεύουν οι αντίπαλοι προπονητές σε ένα ιδιότυπο hack a Nick, όταν τα ματς θα κρίνονται στον πόντο και μια ασίστ του Καλάθη θα είναι πιο επικίνδυνη από δυο βολές. Χτες πάντως Καλάθης και Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκαν αφερέγγυοι ξανά.

Τσαπατσούλικα τελειώματα. Ξέρω ξέρω ίσως έπρεπε να ψάξω να βρω έναν πιο μπασκετικό και πολιτικά ορθό όρο αλλά μεταξύ μας μπορούμε να μιλάμε στην καθομιλουμένη. Όταν τα πράγματα στριμώξουν και πιστέψτε με θα στριμώξουν, κάθε lay up, κάθε αμαρκάριστο σουτάκι θα ζυγίζει χρυσάφι. Ό,τι είναι κοντά στο καλάθι και είναι ελεύθερο έστω και για κλάσματα του δευτερολέπτου πρέπει να γράφει σκορ. Ακόμα και τα goal-foul με μεγαλύτερη συγκέντρωση μπορούν να επιτευχθούν και να είναι καθοριστικά. Ειδικά όταν πας να τα κερδίσεις και δε γίνονται τυχαία. Ίσως υπερβάλλω, ίσως υπεραπλουστεύω αλλά τα ξαναλέμε στο μέλλον σχετικά.

Δεινόσαυροι εκτός rotation. Ανυπομονώ να δω πως θα χρησιμοποιήσει ο coach Πιτίνο τους Βουγιούκα – Παπαγιάννη. Χτες ήταν non factors αλλά τι θα γίνει απέναντι σε βαριά κορμιά και χτισμένες ρακέτες; Πιθανολογώ ότι ο Βουγιούκας λόγω πάσας και καλού σουτ από τα 4-5 μέτρα θα είναι ο πρώτος που θα φανεί χρήσιμος κι ελπίζω να συμβεί αλλιώς βλέπω τον Μήτογλου να βαφτίζεται 5αρι.

Το επόμενο ματς στην Euroleague είναι κόντρα στον Ολυμπιακό. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για win win situation. Είτε οι Πράσινοι θα κερδίσουν, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι το τεράστιο αγωνιστικό και ψυχολογικό boost ενόψει συνέχειας, είτε θα χάσει και αυτή η ήττα μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο μάθημα μπροστά στις πολλές επερχόμενες αναμετρήσεις των δυο αιωνίων. Σε κάθε περίπτωση σημασία έχει ο τρόπος. Αν η ομάδα του Πιτίνο αγωνιστεί, μοχθήσει, παλέψει κάθε φάση όπως χτες, τότε μικρό το κακό, το ΣΕΦ είναι έδρα όπου θα ηττηθούν πολλοί. Αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει εμφαντικά, άντε πάλι καλώς μας ήρθες εσωστρέφεια.

Διαιτησία, Μπερτομέου, Euroleague, Γιαννακόπουλος, Αγγελόπουλοι μένουν στην άκρη. Πιτίνο και Μπλατ παρόντων θα είναι βλασφημία να μη μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ!