Απίστευτο ξέσπασμα Γιασικεβίτσιους για την ήττα στα Κανάρια! (pic)

Η Γκραν Κανάρια επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας με 73-66, έφτασε τις έξι νίκες και φυσικά διατήρησε τις ελπίδες της για τα playoffs της Euroleague ενώ σε ό,τι αφορά τους Λιθουανούς, ήταν πολύ κακοί στην Gran Canaria Arena.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Σάρας ανέβασε τους τόνους στη συνέντευξη Τύπου:

«Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που είδα τόσα πολλά λάθη κι έλλειψη ενέργειας! Δεν είναι αυτή η Ζαλγκίρις που "χτίζουμε"! Ίσως μόνο ο Γιοκουμπάιτις (18χρ.) κατάλαβε τι προσπαθούμε να κάνουμε τις τελευταίες δυο μέρες».

Jasikevicius was extremely upset with Zalgiris L in Gran Canaria: "It's been a long time since I saw so many game plan mistakes & lack of energy. It's not Zalgiris which we're building. Probably only Jokubaitis (who is 18yr old) understood what we were trying to do past 2 days."

