Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε σερί στην 4η περίοδο και μείωσε σε 72-70 (33') και ο Αμερικανός προπονητής κάλεσε τάιμ άουτ και τα... έψαλε στους «πράσινους».

«Όλοι στέκεστε και βλέπετε έναν τύπο. Αυτό δεν είναι επίθεση. Αφήσατε μια διαφορά δέκα πόντων, γιατί βλέπετε έναν παίκτη να παίζει», ήταν τα λόγια του Πιτίνο με νευριασμένο ύφος.

