Το καλάθι του Ντατόμε που έκρινε τη ματσάρα με τη Ρεάλ! (vid)

Ο Ντατόμε πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση της Φενέρμπαχτσε στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» ήταν μπροστά στο σκορ με 62-63 και ο Ντίξον έδωσε την μπάλα στον Ιταλό, ο οποίος είχε πάνω του τον Ρούντι, πήρε τον διάδρομο, άλλαξε χέρι στον αέρα, σκόραρε και κέρδισε φάουλ από τον Άντονι Ράντολφ, σφραγίζοντας τη νίκη της Φενέρ μέσα σε πανδαιμόνιο!

THE ARTIST! @GigiDatome drives to the basket and gets the AND ONE to win the game!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/flWSkA3q41

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2018