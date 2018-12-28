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«Αυτοί είναι οι πρωταθλητές!» από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε (vid)

Ο Τζίτζι Ντατόμε «σφράγισε» τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Ρεάλ Μαδρίτης και οι Τούρκοι το πανηγύρισαν με τη ψυχή τους στις εξέδρες της Ulker Sports Arena.  

«Αυτοί είναι οι πρωταθλητές!» από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε (vid)

Ζήσε τη δράση της Euroleague! 21+ ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρατάχθηκε κόντρα στη Ρεάλ χωρίς τον Κώστα Σλούκα ωστόσο επικράτησε με σκορ 65-63 και οι οπαδοί της έστησαν... τρελό πάρτι στις εξέδρες.

Δείτε τι ακολούθησε έπειτα από το γκολ-φάουλ του Ντατόμε

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