«Αυτοί είναι οι πρωταθλητές!» από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε (vid)

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρατάχθηκε κόντρα στη Ρεάλ χωρίς τον Κώστα Σλούκα ωστόσο επικράτησε με σκορ 65-63 και οι οπαδοί της έστησαν... τρελό πάρτι στις εξέδρες.
Δείτε τι ακολούθησε έπειτα από το γκολ-φάουλ του Ντατόμε
Maçı kazandıran baskete imza atan Gigi Datome’ye (@GigiDatome) maç sonunda büyük sevgi gösterisi vardı. #GameON #TBHerYerde pic.twitter.com/3Q4e1JTLNk
— TrendBasket (@TrendBasket) 28 Δεκεμβρίου 2018
Real Madrid galibiyeti sonrası taraftarlar Fenerbahçe Beko’yu “ŞAMPİYON” tezahüratlarıyla uğurluyor. #GameON #TBHerYerde pic.twitter.com/oQxNQyim4n
— TrendBasket (@TrendBasket) 28 Δεκεμβρίου 2018