Ο Αμερικανοϊσραηλινός προπονητής γύρισε στην «Volkswagen Arena» με τον Ολυμπιακό και τιμήθηκε από τους ανθρώπους της Νταρουσάφακα.

Ο Μπλατ έφερε στην τούρκικη ομάδα το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο (EuroCup) και ο σύλλογος τον βράβευσε για την προσφορά του, όπως και τον άμεσο συνεργάτη του, Κεστούτις Κεμζούρα.

A gift from @dackabasket to the returning David Blatt #GameON pic.twitter.com/QmQHS7APWs

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Δεκεμβρίου 2018