Άγρια... ομορφιά είχε το Μακάμπι - Αρμάνι, με τις ομάδες να παίζουν ωραίο και γρήγορο μπάσκετ, αλλά στο τέλος χαμογέλασαν οι γηπεδούχοι!

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου διεκδίκησε μέχρι το φινάλε τη νίκη στην έδρα της και πήρε... ανάσα, φτάνοντας τις 5 νίκες στην Euroleague.

Πέντε παίκτες της Αρμάνι ολοκλήρωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο σκόρερ τον Νεμάνια Νέντοβιτς (17π.). Ο Μάικ Τζέιμς είχε 16 πόντους (5/11 σουτ) και 8 ασίστ.

Το ματς

Η Μακάμπι προηγήθηκε με 10-4 (4') στο ματς, αλλά η Αρμάνι έτρεξε σερί κι έφτασε στο 10-18 (7'), με τον Ζούσμαν να μειώνει στο 10' (21-24). Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, η ομάδα του Τελ Αβίβ έκανε σερί 10-0 και πέρασε ξανά μπροστά (31-26, 13'), οι Ιταλοί αντέδρασαν (42-46, 19') και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 46-48 στο ημίχρονο (20').

Μακάμπι και Αρμάνι έπαιξαν γρήγορο μπάσκετ στο τρίτο δεκάλεπτο (29-27 επιμέρους), η μία έδινε... απαντήσεις στα καλάθια της άλλης και καμία δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, με αποτέλεσμα να έρθει η ισοφάριση στο τέλος της περιόδου (75-75, 30').

Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Μιλάνο πήρε ένα μικρό προβάδισμα (78-81, 34'), αλλά ο Ο' Μπράιαντ ισοφάρισε ξανά πίσω από τα 6.75 (83-83, 35'). Το ματς πήγαινε πόντο - πόντο, με τους Τάιους (2/2 βολές) και Ρέι (1/2 βολέ) να κάνουν το 94-92 και τον Μπρουκς να αστοχεί σε τρίποντο (40').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μακάμπι έμεινε μέσα στο παιχνίδι μέσα από τα ριμπάουντ (31-24) και είχε καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο (60/9%-47.6%).

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ έκανε τρομερή εμφάνιση με 32 πόντους (5/8δ., 5/7τρ., 7/8β.), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 44 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Άλεξ Τάιους είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Ουίλμπεκιν 13 πόντους και ο Κέιν 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Κέρτις Τζερέλς είχε 3 πόντους με 1/5 τρίποντα σε 18:28.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Μπρουκς αστόχησε σε τρίποντο στη λήξη, ενώ με το σκορ στο 93-92, ο Τζέιμς δεν βρήκε στόχο σε δύσκολο σουτ.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μακάμπι τα 13 λάθη, η Αρμάνι την ήττα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρίποντο του Ουίλμπεκιν στη λήξη της επίθεσης στην δεύτερη περίοδο!

Scottie doing Scottie things...@scottiew_5 drains it from WAY deep!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fx7wWS6dOJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Δεκεμβρίου 2018