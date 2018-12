Νταρουσάφακα: «Καλωσόρισες σπίτι Ντέιβιντ Μπλατ» (vid)

Πολλές και μοναδικές στιγμές πέρασε τα δύο χρόνια που βρέθηκε στον πάγκο της Νταρουσάφακα, ο Ντέιβιντ Μπλατ. Ο Αμερικανοισραηλινός προπονητής κάθεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού και ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η τούρκικη ομάδα έχει μόνο ξεχωριστές στιγμές να θυμάται από τον πρώην προπονητή της και ετοίμασε ένα εξαιρετικό και συγκινητικό βίντεο με τον τίτλο, «καλωσόρισες σπίτι Ντέιβιντ Μπλατ, είναι ωραίο που σε βλέπουμε ξανά».

Welcome Home David Blatt. It's good to see you again!

Geçtiğimiz sezon @EuroCup'ı kazanırken baş antrenörümüz olan David Blatt şu an çalıştırdığı @olympiacosbc ile Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oluyor.#BirlikteGüçlüyüz #BizDaçkayız pic.twitter.com/2oG2BTzyKL

