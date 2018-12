Νοκ άουτ ο Βέστερμαν, επιστρέφει ο Ουόλτερς για τη Ζάλγκιρις! (pic)

Ο Γάλλος πλέι μέικερ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης (26/12) και δεν ταξιδεύει στις Κανάριες Νήσους για το παιχνίδι με την Γκραν Κανάρια.

Αντίθετα επιστρέφει ο Νέιτ Ουόλτερς ο οποίος είχε απουσιάσει από τα τρία τελευταία παιχνίδια της Ζάλγκιρις, ενώ παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών οι Παούλιους Γιανκούνας και Αντάνας Καβαλιάουσκας.

Yet another injury for Žalgiris – Leo Westermann injured a knee in yesterday's pracctice and will miss tomorrow's game in Gran Canaria. More info about his condition is expected later. Jankūnas and Kavaliauskas are not travelling as well, but Wolters is back after 3 missed games

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) 27 Δεκεμβρίου 2018