Η 15η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vid)

Ματς σε... χριστουγεννιάτικο mood για τους «αιώνιους»!

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου και θα αντιμετωπίσει την ουραγό Νταρουσάφακα (27/12, 19:15).

Οι «πράσινοι», από την άλλη, δεν θα χρειαστεί να μπουν στο αεροπλάνο, καθώς ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - στη μετά Τσάβι Πασκουάλ εποχή και εν αναμονή του Ρικ Πιτίνο - υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (28/12, 21:00) στο ΟΑΚΑ.

Δυνατή αναμέτρηση, επίσης, μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Euroleague Greece συγκέντρωσε τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τα ματς της 15ης αγωνιστικής.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΧΙΜΚΙ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (27/12, 19:00, 5-5)

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3), σε κλεψίματα (1.8) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Στις ασίστ είναι 2ος με 7.4 ανά αγώνα.

Ο Πουαριέ είναι 1ο ριμπάουντερ φέτος με 7.7 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.1.

Με 64 ακόμα πόντους, ο Τζάνινγκ φτάνει τους 1.000.

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (27/12, 19:15, 0-2)

Class is permanent... The MVP of Round 14 is Vassilis Spanoulis pic.twitter.com/qMGaTGWBgj — EuroLeague (@EuroLeague) 22 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πέινερς έχει 13/13 βολές.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά παιχνίδι.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.6%.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.6 ανά αγώνα κι είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.5).

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.362 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.902 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 8ος ριμπάουντερ (1.135) και 6ος σκόρερ με 2.761 πόντους.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (27/12, 21:05, 10-4)

Ο Ρολ έχει 27/27 βολές και ο ΝτιΜπαρτολομέο 10/10.

Ο Μπλακ είναι 3ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες στη διοργάνωση (188).

Ο Τζέιμς είναι 2ος σκόρερ φέτος με 19.6 πόντους ανά αγώνα και 2ος πασέρ με 7.4 ασίστ ανά ματς.

Ο Γκουντάιτις είναι 3ος σε ριμπάουντ (7.5) ανά αγώνα (1ος σε επιθετικά - 3.6) και 3ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.8 βαθμούς.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (27/12, 22:00, 8-4)

Ο Κούριτς έχει σερί 14 εύστοχων βολών.

Ο Σίγνκλετον είναι 5ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 87.5%.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.317).

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ με 1.079.

Ο Χάνγκα θέλει 55 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Πλάις έχει σερί 19 εύστοχων βολών και ο Μπομπουά 16.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε κλεψίματα (1.5) και 5ος σε ριμπάουντ (6.5) ανά αγώνα.

Ο Μίτσιτς είναι 5ος σε ασίστ (5.4) ανά παιχνίδι.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (203). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (355).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (28/12, 19:30, 8-14)

Ο Βέσελι είναι 2ος φέτος σε ranking με 22.2 βαθμούς κατά μέσο όρο και 5ος σκόρερ με 15.0 πόντους ανά αγώνα.

Ο Σλούκας είναι 3ος σε βολές με ποσοστό 89.7% και 3ος σε τρίποντα με 48.7%.

Ο Κάρολ έχει σερί 19 εύστοχων βολών, ο Ρέγιες 13/13 και ο Γιουλ 14/14.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 2.1 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.761) και 3ος σκόρερ (2.957π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.690 πόντους και 7ος πασέρ με 960 ασίστ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (28/12, 21:00, 13-18)

Desde Rusia con amor.

Feliz Navidad! #FamiliaRodríguez From Russia with love.

Merry Christmas!!#RodriguezFamily

pic.twitter.com/6xN4QAyidj — Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) 25 Δεκεμβρίου 2018

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 23 βολών και ο Παππάς 13.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.0) και 3ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα. Με 4 ακόμα ξεπερνά τον Ναβάρο (834).

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες στη διοργάνωση (170).

Ο Χίγκινς είναι 3ος σκόρερ με 15.9 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης (15.9β.) και 4ος σε ριμπάουντ (7.1) ανά ματς.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (191 - με 4 ακόμα ξεπερνά τον Μπουρούση, 194) και 12ος σε ριμπάουντ (1.068).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (28/12, 21:30, 0-0)

Frohe Weihnachten pic.twitter.com/RjjvUosAOS — FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο Γιόβιτς είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.94%.

Ο Όμιτς είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.4 ανά αγώνα.

Ο Τζάκσον έχει σερί 14 εύστοχων βολών.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (28/12, 22:00, 0-0)

Ο Μπάλβιν είναι 5ος σε δίποντα με ποσοστό 70.3%.

Ο Ουόλτερς είναι 4ος σε ασίστ με 5.6 κατά μέσο όρο.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.705) και 4ος σκόρερ (2.917π.) στο θεσμό.

Ο Ντέιβις είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.0 βαθμούς και 4ος σκόρερ με 15.7 πόντους ανά αγώνα.