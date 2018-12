Η Ζαλγκίρις κόβει περισσότερα εισιτήρια από 4 ομάδες του ΝΒΑ! (pic)

Η αλήθεια είναι πως η «Zalgirio Arena» θυμίζει αρκετά τα γήπεδα του ΝΒΑ, αλλά ποιος θα περίμενε πως ο αριθμός των εισιτηρίων θα συγκρινόταν με τον «μαγικό» κόσμο.

Η Ζαλγκίρις στα περισσότερα φετινά της παιχνίδια ανακοινώσει sold out και μάλιστα αρκετό καιρό πριν το τζάμπολ της εκάστοτε αναμέτρησης.

Η Ζαλγκίρις έχει μεγαλύτερη προσέλευση μέχρι τώρα από τους Ατλάντα Χοκς, Φοίνιξ Σανς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Μπρούκλιν Νετς!

Zalgiris Kaunas' average Euroleague game attendance this year is higher than the average attendance of 4 different NBA teams.

1. Zalgiris Kaunas (14 732)

-----------------

2. Atlanta Hawks (14662)

3. Phoenix Suns (14558)

4. Minnesota Timberwolves (14293)

5. Brooklyn Nets (13987)

— Magic Jordan (@dogtheballer) 22 Δεκεμβρίου 2018