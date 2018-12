Υποψήφιοι για το Hall of Fame οι Σιμόν Μιζράχι και Ταλ Μπρόντι! (pic)

Δυο τεράστιες φυσιογνωμίες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Σιμόν Μιζράχι στον οποίο πρόσφατα δόθηκε ο τίτλος EuroLeague Basketball Legend και ο Ταλ Μπόντι είναι υποψήφιοι για την ύψιστη διάκριση της εισόδου στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame!

Ο 79άχρονος Μιζράχι ασχολείται με τα κοινά της Μακάμπι 50 χρόνια, εξελίσσοντας το κλαμπ σε ένα από τα σπουδαιότερα brands του ευρωπαϊκού μπάσκετ και κατακτώντας το Κύπελλο Πρωταθλητριών - EuroLeague το 1977, το 1981, το 2004, το 2005 και το 2014 καθώς και την Σουπρολίγκα το 2001 στο Παρίσι.

Σε ό,τι αφορά τον Ταλ Μπρόντι, ο 75άχρονος θρύλος της Μακάμπι κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1977 καθώς και 10 πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα Ισραήλ.

Maccabi Tel Aviv chairman Shimon Mizrahi & former captain Tal Brody have been nominated for the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame pic.twitter.com/zj2U84quUJ

