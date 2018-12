Ο Μάικ Τζέιμς έφυγε με το διπλό από ΟΑΚΑ και λίγα λεπτά μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού έδειξε πως δεν ξεχνά τα όσα πέρασε στους «πράσινους».

«Αισθάνθηκα περίεργα που επέστρεψα στο ΟΑΚΑ, ένιωσα υπέροχα που είδα ξανά την οικογένεια μου και τους φιλους μου. Αγάπη», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση

Felt weird playing back at OAKA, great seeing my family and friends again. Love

— Mike James (@TheNatural_05) 21 Δεκεμβρίου 2018