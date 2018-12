Ανακοίνωσε ένα μήνα πριν sold out με Παναθηναϊκό η Ζαλγκίρις! (pic)

Στις 18/01/19 και ώρα 19:00, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα υποδεχθεί τους «πράσινους» για την 19η αγωνιστική της Euroleague και στο Κάουνας επικρατεί... πανικός από τώρα!

Η «Zalgirio Arena» αναμένεται γεμάτη σε ακόμα ένα ματς, αφού οι Λιθουανοί «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια και η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε το sold out!

With a month still to go, we can officially mark down #Zalgiris' game against @paobcgr as #SOLDOUT! It’s going to be a roaring @EuroLeague Game of the Week at #ZalgirioArena! pic.twitter.com/ApA2ihvxa9

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 21 Δεκεμβρίου 2018