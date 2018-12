Εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισό με 53 πόντους στην επίθεση και πολλές φάσεις.

Ο ΛεΝτέι και πάλι ήταν αποτελεσματικός, αφού έκανε τρομερή τάπα στην άμυνα πάνω στον Μπάλβιν και έδωσε την δυνατότητα στην ομάδα του να βγει στην επίθεση για να τελειώσει θετικά την φάση ο Ουίλιαμς Γκος.

Doing it on BOTH ends!@ZachLeDay32 with the rejection! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qwW3vxVrhn

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Δεκεμβρίου 2018