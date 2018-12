Έντι Τζόνσον: «Ο Πιτίνο θα χάσει από την αγαπημένη ομάδα μου, τον Ολυμπιακό»! (pic)

Ο Τσάβι Πασκουάλ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και το gazzetta.gr αποκάλυψε τη συμφωνία των «πράσινων» με τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Από την πλευρά του ο Έντι Τζόνσον σχολίασε τη μετακίνηση του θρυλικού κόουτς του κολεγιακού πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό και δεν ξέχασε τον Ολυμπιακό όπου αγωνίστηκε την περίοδο 1994-95.

«Σπουδαία κίνηση για τον Πιτίνο... Μου αρέσει επειδή φέρνει στο προσκήνιο μια υπέροχη χώρα κι ένα απίστευτο πρωτάθλημα! Θα το αγαπήσει, εκτός από το ότι θα χάσει από την αγαπημένη ομάδα μου, τον Ολυμπιακό»

A great move for Pitino. I love it because it brings attention to a wonderful country and a tremendous league. He will love it except losing to my team @olympiacosbc #greekbasketball #OlympiacosBC https://t.co/6I8XxjBjUn

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) 20 Δεκεμβρίου 2018