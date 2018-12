Απίθανος Σάρας σε Βέστερμαν: «Κέρδισε πρώτα και... μετά»!

Ο γκαρντ της Ζάλγκιρις πέτυχε πέντε σερί πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Νταρουσάφακα και σφράγισε την εκτός έδρας νίκη.

Προηγουμένως ο Σάρας σχεδίασε το "L" στο πινακάκι του. Δείχνοντας το σύστημα στους παίκτες του, ξεκαθάρισε: «είναι ο Λίο, όχι ο loser. O γαμ...ος Λίο»! Όταν μάλιστα ο ίδιος του επισήμανε το «W» από το αρχικό γράμμα του επώνυμου του, ο Γιασικεβίτσιους απάντησε; «W… ακριβώς… το θέλεις motherfucker», υπονοώντας τη νίκη, με τους παίκτες και τους συνεργάτες του να χαμογελούν.

What a tough W for Zalgiris... Not L, like Saras would tell you pic.twitter.com/KzdEk0th20

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 19 Δεκεμβρίου 2018